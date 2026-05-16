В отделение Канашского медицинского центра Чувашии поступил новый аппарат

Новый современный аппарат «ПРАК» для коррекции состояний, вызванных повышенной нервной нагрузкой, поступил в отделение медицинской реабилитации Канашского медицинского центра Чувашской Республики, что соответствует целям нацпроекта «Продолжительная активная жизнь». Об этом сообщили в администрации Канашского муниципального округа.
Процедура проходит в комфортной форме: пациент удобно располагается в кресле, надевает наушники и наблюдает за расслабляющим видеорядом на экране. Одновременно через наушники подается лечебный звуковой сигнал, который воспринимается как спокойная фоновая музыка или звуки природы.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.