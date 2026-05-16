В Балтийске до 20 июня закроют проход на пляж в районе Батарейной улицы

В Балтийске временно закроют один из проходов на пляж. Об этом сообщает МЧС региона в субботу, 16 мая.
«В связи с проведением работ по разминированию затонувшей баржи, проход на пляж в районе улицы Батарейная будет закрыт до 20 июня 2026 года. Просим соблюдать требования безопасности и воздержаться от посещения указанной территории в период проведения работ», — говорится в сообщении.
О снятии ограничений специалисты сообщат дополнительно.
В начале недели сообщалось, что в Калининград прилетели сапёры-водолазы, которые будут в Балтийске разминировать немецкую баржу со снарядами.
