Школьники из Севастополя создают эскизы костюмов для Мариинского театра

«Работала с нашими ребятами российский художник по костюмам, лауреат премии “Золотая маска” Татьяна Константиновна Ногинова. Итогом этой работы станет масштабный спектакль, с участием всех детей и представителей творческой молодёжи, принимавших участие в его создании. Балет “Золушка” будет показан на сцене Мариинского театра», — поделился губернатор в своем канале в МАКС.
Развожаев также сообщил, что воспитанники направлений «Дизайн» и «Архитектура» детской школы искусств стали победителями конкурса рисунков, который инициировал Благотворительный Фонд «Наш мир». Фонд создан артистами балета с целью сохранения русского культурного наследия.
Ранее губернатор Севастополя поделился еще одной новостью из мира искусства — Севастопольский академический русский драматический театр имени Луначарского показал в Москве спектакль «Таня», номинированный на премию «Золотая маска».