Школьники из Севастополя создают эскизы костюмов для Мариинского театра

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая — РИА Новости Крым. Девять учеников Севастопольской детской школы искусств пригласили в Санкт-Петербург на мастер-классы по созданию эскизов костюмов к балету на сцене Мариинского театра. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Источник: Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила Развожаева

«Работала с нашими ребятами российский художник по костюмам, лауреат премии “Золотая маска” Татьяна Константиновна Ногинова. Итогом этой работы станет масштабный спектакль, с участием всех детей и представителей творческой молодёжи, принимавших участие в его создании. Балет “Золушка” будет показан на сцене Мариинского театра», — поделился губернатор в своем канале в МАКС.

Развожаев также сообщил, что воспитанники направлений «Дизайн» и «Архитектура» детской школы искусств стали победителями конкурса рисунков, который инициировал Благотворительный Фонд «Наш мир». Фонд создан артистами балета с целью сохранения русского культурного наследия.

Ранее губернатор Севастополя поделился еще одной новостью из мира искусства — Севастопольский академический русский драматический театр имени Луначарского показал в Москве спектакль «Таня», номинированный на премию «Золотая маска».

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше