Пермский завод регистрирует новый товарный знак для производства кабеля для аэропортов

ООО «СГК-Инвест» принадлежит Владимиру Савченко, Денису Курашову и Алексею Гаркунову. Компания выступает учредителем ООО «Кабельный завод “ЭЛКА-Кабель”», Занимается производством проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования. Производство было запущено в Перми в 2020 году. В рамках приоритетного инвестиционного проекта в 2022 году производство было расширено. По данным компании, объем выпускаемой продукции составляет более 2 млрд в год. «Проект реализуется как импортозамещающий, но в номенклатуре в том числе много продукции общепромышленного применения», — отметил господин Савченко.