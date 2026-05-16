В Красноярске прошёл Краевой фестиваль близнецов и двойняшек

16 мая в красноярском «Троя Парке» прошёл Краевой фестиваль близнецов и двойняшек.

Яркое событие посетили сотни гостей: двойняшки и тройняшки широкого диапазона возрастов, их родственники, а также множество жителей и гостей города.

Дети и взрослые участвовали в мастер-классах и конкурсах, танцевали, фотографировались в красивых локациях, смотрели выступления творческих коллективов и научное шоу.

Двойняшки, тройняшки и близнецы получили в подарок попкорн, сахарную вату и мороженое.

Видео: Гульнара Казакова, «АиФ — Красноярск».

Фестиваль «Большая встреча двойняшек и близнецов» проходит в краевой столице уже 11-й раз. Это некоммерческое мероприятие, нацеленное на создание атмосферы дружбы, веселья и радости.