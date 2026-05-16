Глава пермского минкульта сравнила интерес технарей и гуманитариев к театру

Министр культуры Прикамья Алла Платонова в размещённом в телеграм-канале Фонда поддержки Пермского театра оперы и балета видео сказала, что без балета нет инженеров.
Платонова отметила, что культура в целом и театр в частности — важная потребность для пермяков. Причём основной категорией здесь она видит не гуманитарную интеллигенцию, а техническую.
«Для меня лично это понятно, — говорит министр. — Техническая интеллигенция в большой степени креативная, изобретательская. Они изобретают двигатели, применяют передовые технологические решения в промышленности. IT-среда тоже мыслит очень креативно», — пояснила Алла Платонова.
Для таких специалистов, по мнению министра, культура важна как вдохновляющая питательная среда. А поскольку на промышленных рынках конкуренция мирового масштаба, то необходимо, чтобы и питательная среда, то есть культура, тоже была мирового уровня.
«Всё без дураков, без скидок! — уверяет министр. — Поэтому и заполняемость учреждений культуры, будь то филармония, художественная галерея или театр, как только появляется достойное качество, сразу возрастает».
Ранее сайт сообщал, что гости «Ночи музеев» в Перми увидят абсолютно новую коллаборацию музея и театра.