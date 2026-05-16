Волжане активно голосуют за новый облик родного города

По данным комитета ЖКХ Волгоградской области, волжане выбирают из следующих проектов: сквер вдоль улицы Машиностроителей (от улицы Энгельса до бульвара Профсоюзов), Аллея Памяти внутри 9 микрорайона и благоустройство пешеходной зоны вдоль проспекта имени Ленина, от улицы Королева до поселка Рабочего. Лидером голосования на текущий момент является сквер на улице Машиностроителей, который набрал 11350 голосов. Аллея Памяти получила 2966 голосов, а пешеходная зона на проспекте Ленина — 6501 голос. Территории, которые жители выберут в этом году, начнут благоустраивать уже в 2027-м.