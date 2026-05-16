Западную хорду Ростова могут достроить с помощью федеральных субсидий

Власти Ростовской области не исключают возможности привлечь федеральное финансирование для завершения строительства Западной хорды. Об этом сообщает «Дон24» со ссылкой на региональный минтранс.
По данным источника, сейчас прорабатывается вопрос финансирования второго этапа автодороги. Из-за высокой стоимости проекта построить объект только за счёт областного бюджета невозможно, пояснили в минтрансе.
Поэтому регион планирует привлечь субсидию из федерального бюджета на период 2027—2030 годов. Если финансирование будет выделено, строительство второго участка Западной хорды завершат за три года.
Напомним, ранее в минтрансе Ростовской области заявили, что не намерены менять маршрут Западной хорды. Проект прошёл все согласования и получил положительное заключение госэкспертизы.