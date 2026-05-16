Роспотребнадзор: слухи о хантавирусе в нижегородском аэропорту — фейк

16 мая в нижегородских СМИ появилась информация о выявлении человека, зараженного хантавирусом. Однако это информация оказалась недостоверной.
Как сообщили в МАКС-канале «Бокал прессека», Роспотребнадзор опроверг сообщения о возможном случае заражения хантавирусом, выявленном в аэропорту Нижнего Новгорода, назвав их фейком.
Ведомство отмечает, что подобные слухи, особенно касающиеся штамма Андес, могут провоцировать излишнюю панику и способствовать распространению дезинформации.
В целях профилактики заноса хантавируса Андес в аэропорту Чкалов функционирует система «Периметр».