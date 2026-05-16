На Чукотке пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдет 26 июня в Чукотском автономном округе, сообщили в департаменте экономики и инвестиций региона. Мероприятие состоится при поддержке нацпроекта «Кадры».
Ярмарка охватит восемь площадок по всему региону. Мероприятие пройдет в Анадыре, поселках Угольные Копи, Беринговский, Провидения и Эгвекинот, селе Лаврентия, а также городах Билибино и Певек.
Для жителей Чукотки это будет возможность за один день пройти несколько собеседований у разных работодателей, ознакомиться с актуальными вакансиями как в регионе, так и за его пределами, а также получить консультации по вопросам трудоустройства и карьерного развития.
Организаторы ожидают, что в мероприятии примут участие десятки компаний и тысячи соискателей. Таким образом, ярмарка поможет поддержать рынок труда региона и расширить возможности трудоустройства для жителей отдаленных территорий.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.