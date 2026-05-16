В Южно-Сахалинске появится новая зона отдыха с детской площадкой

Новая зона отдыха с детской площадкой появится на проспекте Мира в Южно-Сахалинске, сообщили в департаменте информационной политики администрации города. Пространство обустроят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
Там планируют установить современный игровой комплекс с безопасным прорезиненным покрытием, заасфальтировать 720 кв. м пешеходных дорожек и благоустроить более 900 кв. м территории. В ходе работ специалисты высадят кустарники и цветы, при этом существующие деревья сохранят. Кроме того, пространство оснастят освещением и системой видеонаблюдения, чтобы сделать его более комфортным и безопасным для посетителей.
Специалисты уже демонтировали устаревшие малые архитектурные формы и выполнили выемку грунта. Сейчас рабочие укладывают бортовой камень, после чего приступят к заливке бетона. Затем территорию засыпят щебнем и начнут устройство покрытия на детской площадке.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.