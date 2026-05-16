В Южно-Сахалинске появится новая зона отдыха с детской площадкой

Там планируют установить современный игровой комплекс с безопасным прорезиненным покрытием, заасфальтировать 720 кв. м пешеходных дорожек и благоустроить более 900 кв. м территории. В ходе работ специалисты высадят кустарники и цветы, при этом существующие деревья сохранят. Кроме того, пространство оснастят освещением и системой видеонаблюдения, чтобы сделать его более комфортным и безопасным для посетителей.