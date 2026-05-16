В подмосковном Воскресенске прошла акция по сдаче макулатуры

Акция «Сдай макулатуру — спаси дерево!» прошла в городском округе Воскресенск в Московской области при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
В мероприятии приняли участие сотрудники администрации городского округа, работники сферы образования и культуры, а также студенты и школьники. Сбор вторсырья организовали сотрудники и волонтеры молодежного центра «Олимпиец» совместно с городским управлением по физической культуре, спорту и работе с молодежью. Общими усилиями удалось собрать около 4 тонн макулатуры.
Главная цель акции состояла в том, чтобы привлечь внимание к проблеме утилизации отходов и подчеркнуть важность сохранения лесных ресурсов. Организаторы отметили, что каждая тонна сданной бумаги — это не просто вторсырье, отправленное на переработку, а реальный вклад в сохранение окружающей среды.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.