«Работали 11 единиц техники МЧС». В Пинске произошло сильное задымление на 11 этаже в здании больницы

Так, 16 мая в МЧС сообщили о задымлении в Пинской центральной больнице. На месте спасатели в ходе разведки установили, что задымление произошло в неэксплуатируемой части здания на одиннадцатом этаже. На этаже идет реконструкция и проводились сварочные работы. Произошло только сильное задымление, после которого пожара не последовало.