В Чите построят новую поликлинику для детей

Новую поликлинику для детей построят в Чите по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Забайкальского края.
Строительство объекта начнется 20 мая. Медицинскую помощь в новой поликлинике смогут получать более 18 тыс. маленьких пациентов. В здании разместят кабинеты специалистов, зоны для игр и кормления ребенка, а также помещения, где можно будет пройти УЗИ и ЭКГ.
«Современная одноэтажная модульная поликлиника будет полностью оснащена всем необходимым для оказания медицинской помощи юным жителям округа. С учетом ежегодного пополнения, новое учреждение станет настоящим центром заботы о здоровье подрастающего поколения», — рассказал главный врач Читинской центральной районной больницы Геннадий Емельянов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.