Жителей северных районов Томской области обследуют в «Плавучей поликлинике»

На теплоходе команда врачей посетит более 30 населенных пунктов.

Команда врачей отправилась 14 мая на корабле в северные районы Томской области, сообщили в департаменте информационной политики администрации региона. Медики обследуют свыше 2 тысяч жителей более чем 30 населенных пунктов, что отвечает целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

В путешествии, организованном по проекту «Плавучая поликлиника», врачи проведут 1,5 месяца. Они обследуют жителей Молчановского, Каргасокского, Парабельского и Александровского районов. На борту работают терапевты, пульмонолог, невролог, хирург, травматолог-ортопед, офтальмолог, врач ультразвуковой диагностики, фельдшеры и другие специалисты. Кроме того, по просьбе жителей северных районов Томской области в этот рейс впервые отправились гинеколог и эндокринолог.

Особое внимание медики уделят выявлению факторов риска хронических неинфекционных заболеваний, в том числе онкологических и сердечно-сосудистых. Еще в фокусе внимания врачей будут пациенты с предрасположенностью к сахарному диабету и патологиям органов дыхания.

Теплоход оснащен современным диагностическим оборудованием. При проведении обследований врачи смогут использовать тонометры, пульсоксиметры, анализаторы и другие аппараты. Кроме того, на корабле будут работать аптечный пункт и салон оптики с готовыми очками.

«Проект “Плавучая поликлиника” уже 26 лет стимулирует жителей отдаленных поселков области пройти профилактические обследования, позволяет узнать изменения состояния своего здоровья, скорректировать назначенное лечение», — сказала заместитель губернатора Томской области по социальной политике Светлана Грузных.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.