Фестиваль воздухоплавания «Небесная феерия» пройдет в Семенове в конце мая

Фестиваль воздухоплавания «Небесная феерия» пройдет в Семеновском районе с 28 по 31 мая (0+). Об этом рассказали в пресс-службе минтуризма Нижегородской области.
В рамках фестиваля также состоится чемпионат Приволжского федерального округа по воздухоплавательному спорту, в котором примут участие 15 пилотов из разных регионов ПФО. Сами полеты будут проводться утром, на рассвете.
Гости фестиваля также смогут «прокатиться» на воздушном шаре: для этого будут организованы вечерние туристические полёты перед закатом.
А самым зрелищным моментом фестиваля станет ночное свечение аэростатов. Событие планируется 31 мая на главном стадионе Семёнова при благоприятной погоде.
