Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фестиваль воздухоплавания «Небесная феерия» пройдет в Семенове в конце мая

В рамках фестиваля запланировано ночное свечение аэростатов.

Источник: Нижегородская правда

Фестиваль воздухоплавания «Небесная феерия» пройдет в Семеновском районе с 28 по 31 мая (0+). Об этом рассказали в пресс-службе минтуризма Нижегородской области.

В рамках фестиваля также состоится чемпионат Приволжского федерального округа по воздухоплавательному спорту, в котором примут участие 15 пилотов из разных регионов ПФО. Сами полеты будут проводться утром, на рассвете.

Гости фестиваля также смогут «прокатиться» на воздушном шаре: для этого будут организованы вечерние туристические полёты перед закатом.

А самым зрелищным моментом фестиваля станет ночное свечение аэростатов. Событие планируется 31 мая на главном стадионе Семёнова при благоприятной погоде.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что стали известны имена хедлайнеров фестиваля «Столица закатов» в Нижнем Новгороде.