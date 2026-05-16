Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС и Гидрометцентр предупредили волгоградцев о надвигающемся шторме

В Волгоградской области в ближайшие сутки ожидается резкое ухудшение погодных условий. Согласно.

В Волгоградской области в ближайшие сутки ожидается резкое ухудшение погодных условий. Согласно данным МЧС России, на территорию региона вот-вот обрушится шторм.

— До конца суток 16.05.2026, ночью и в первой половине дня 17.05.2026 в отдельных районах Волгоградской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни, в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20−25 м/с, — говорится в экстренном предупреждении спасателей.

По данным Гидрометцентра, опасность ливней сохранится до 9:00 17 мая. Грозы и ураганный ветер ожидаются в регионе вплоть до 21:00 17 мая. Кроме того, на фоне затяжных дождей во Фроловском и Палласовском районах объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за переувлажнения почвы, что увеличивает вероятность подтопления населённых пунктов в случае продолжения обильных осадков, а также осложняет работу аграриев в полях.

Фото из архива ИА «Высота 102».

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше