В Якутии отремонтируют около 10 км дороги «Оймякон»

Сейчас специалисты расчищают полосу отвода на отрезке с 6-го по 16-й километр. Затем они приступят к устройству водопропускных труб и формированию дорожного полотна. Кроме того, им предстоит укрепить дренажные канавы и установить барьерное ограждение. Также рабочие смонтируют вдоль участка трассы 70 дорожных знаков и 329 сигнальных столбиков. Напомним, что в 2025 году мастера привели в порядок 15 км «Оймякона».