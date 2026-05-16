В Якутии отремонтируют около 10 км дороги «Оймякон»

Около 10 км трассы «Оймякон» отремонтируют в Якутии до конца 2026 года по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Сейчас специалисты расчищают полосу отвода на отрезке с 6-го по 16-й километр. Затем они приступят к устройству водопропускных труб и формированию дорожного полотна. Кроме того, им предстоит укрепить дренажные канавы и установить барьерное ограждение. Также рабочие смонтируют вдоль участка трассы 70 дорожных знаков и 329 сигнальных столбиков. Напомним, что в 2025 году мастера привели в порядок 15 км «Оймякона».
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.