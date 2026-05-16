Больницы и поликлиники в Томске получили новые автомобили

Четыре новых автомобиля поступили в распоряжение томских медучреждений, сообщили в департаменте информационной политики администрации региона. Транспорт был приобретен при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Уточним, что машины предназначены для поликлиники № 10, детской городской больницы № 2, Межвузовской поликлиники и больницы № 2. Полученный транспорт будут использовать для оказания неотложной медицинской помощи жителям Томска, а также для перевозки лекарственных препаратов и биологических материалов.
«В скором времени ожидается поставка еще шести автомобилей, которые в том числе будут переданы районным больницам, где особенно важна транспортная доступность», — подчеркнул исполняющий обязанности начальника департамента здравоохранения Томской области Юрий Воробьев.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.