Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Больницы и поликлиники в Томске получили новые автомобили

В распоряжение лечебных учреждений поступили 4 единицы транспорта.

Четыре новых автомобиля поступили в распоряжение томских медучреждений, сообщили в департаменте информационной политики администрации региона. Транспорт был приобретен при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Уточним, что машины предназначены для поликлиники № 10, детской городской больницы № 2, Межвузовской поликлиники и больницы № 2. Полученный транспорт будут использовать для оказания неотложной медицинской помощи жителям Томска, а также для перевозки лекарственных препаратов и биологических материалов.

«В скором времени ожидается поставка еще шести автомобилей, которые в том числе будут переданы районным больницам, где особенно важна транспортная доступность», — подчеркнул исполняющий обязанности начальника департамента здравоохранения Томской области Юрий Воробьев.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.