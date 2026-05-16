Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Ростовом в массовом ДТП погиб один человек

Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.

Сегодня в 13:10 на автодороге М-4 «Дон» в районе рабочего посёлка Каменоломни произошло ДТП с участием трёх автомобилей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.

По предварительным данным, 27-летний водитель рождения на «Ладе Приоре» допустил занос, после чего врезался сначала в «Хендай Акцент» под управлением 34-летнего автомобилиста, а затем в «Фольксваген Поло», за рулём которого находился 51-летний водитель.

В результате аварии водитель «Хендай Акцент» скончался на месте до приезда скорой. Водитель «Приоры» госпитализирован.

На месте работают сотрудники ГИБДД и следователи. Обстоятельства ДТП устанавливаются.