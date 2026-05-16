Под Ростовом в массовом ДТП погиб один человек

Сегодня в 13:10 на автодороге М-4 «Дон» в районе рабочего посёлка Каменоломни произошло ДТП с участием трёх автомобилей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.
По предварительным данным, 27-летний водитель рождения на «Ладе Приоре» допустил занос, после чего врезался сначала в «Хендай Акцент» под управлением 34-летнего автомобилиста, а затем в «Фольксваген Поло», за рулём которого находился 51-летний водитель.
В результате аварии водитель «Хендай Акцент» скончался на месте до приезда скорой. Водитель «Приоры» госпитализирован.
На месте работают сотрудники ГИБДД и следователи. Обстоятельства ДТП устанавливаются.