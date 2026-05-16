В аварии в Ростовской области один водитель погиб, а другой пострадал

Под Новочеркасском произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Об этом сообщила Госавтоинспекция Ростовской области.
По оперативным данным, ДТП произошло сегодня, 16 мая, в 13:10 на автодороге «М4 Дон — Каменоломни». Водитель 1999 года рождения, управляя машиной «Лада Приора», по предварительным данным, допустил занос автомобиля, а затем совершил наезд на стоящий Hyundai Accent под управлением водителя 1992 года рождения, а также на Volkswagen Polo под управлением водителя 1975 года рождения.
«В результате ДТП водитель Hyundai Accent скончался до приезда скорой медицинской помощи. Водитель “Лады Приоры” доставлен в медицинское учреждение», — констатировали в дорожной полиции.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области проводят следственные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.
