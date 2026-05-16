Детская художественная школа в Кулебаках пополнилась новым оборудованием

Детская художественная школа города Кулебаки приобрела современное оборудование на сумму более 3 млн рублей в рамках реализации национального проекта «Семья», об этом сообщается в канале администрации городского округа в национальном мессенджере MAX.
Закупки направлены на улучшение образовательного процесса и внедрение новой программы «Дизайн».
Среди приобретений: компьютеры, ноутбуки, графические планшеты и большой телевизор; новый комплект учебной мебели.
Материально-техническая база мастерских существенно обновлена: получены новые мольберты, натюрмортные столы-трансформеры, скульптурные станки и специализированная мебель.
Пополнен учебный фонд гипсовыми моделями (античные головы, геометрические фигуры, капители). Закуплена галерея подвесок для картин, что повысит качество выставочной деятельности.
Методическая база расширена более чем на 100 экземпляров профильной литературы по композиции.
«Монтаж оборудования планируется завершить летом, к началу учебного года помещения будут полностью готовы», — отмечается в сообщении.
