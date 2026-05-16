В Нерчинске Забайкальского края создадут новое общественное пространство

Новое общественное пространство «Лучи сердец геройских» создадут в Нерчинске, сообщили в Министерстве финансов Забайкальского края. Работы идут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Территорию обустроят на пересечении улиц Красноармейской и Достовалова, вблизи жилой застройки, школ и спортивных сооружений. Сейчас участок готовят к благоустройству. Там демонтируют фундаменты разрушенных построек, снимают старый асфальт и убирают строительный мусор.
«Парк задуман как живое напоминание о героическом прошлом и настоящем нашего края. В его центре разместятся монумент “Герои Нерчинска” и скульптуры, посвященные казакам-первопроходцам, а также воинам Афганской и Чеченской кампаний. Информационные стенды расскажут об истории города и родах войск. Кроме того, будет перенесена скульптура “Забайкальцам — Защитникам Отечества”. Парк станет важным местом для патриотических мероприятий и образовательных программ для школьников», — отметил сенатор, член президиума регионального политического совета партии «Единая Россия» Сергей Михайлов.
Также новое общественное пространство планируют масштабно озеленить. Там собираются высадить около 200 деревьев и 900 кустарников. Кроме того, на территории создадут условия для безопасного и удобного передвижения маломобильных людей и родителей с колясками.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.