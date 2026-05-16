Скульптура 28-метрового зубра на трассе М1 скоро «задышит»

МИНСК, 16 мая — Sputnik. Скульптура гигантского зубра, установленную на въезде в Брестскую область по трассе М1, снова «задышала» паром, сообщили в официальном Telegram-канале Брестского облисполкома.

Источник: Sputnik.by

По информации местных властей, накануне глубокой ночью специалисты провели контрольные испытания новой функции.

«Совсем скоро зубр будет “дышать” паром постоянно, приветствуя и провожая путешественников», — говорится в сообщении.

Зубр на «олимпийке»

Скульптура была построена в 2003 году Пинским судостроительно-судоремонтным заводом. Ее возвели аккурат к республиканскому празднику урожая «Дажынкі», который тогда встречал город Пружаны Брестской области.

Фигуру видно издалека за счет ее массивных размеров: 28 метров от рогов до хвоста и 20 метров — от копыт до горба. Это примерно равно высоте шестиэтажного дома. Вес скульптуры — 70 тонн.

Зубр над «олимпийкой» является местной достопримечательностью — это подтверждает вытоптанная к символу Брестской области тропа.

Несколько лет назад скульптуру отреставрировали. Специалисты провели плановую проверку швов конструкции, а также стильно подкрасили скульптуру: у зубра появились обличие и грива.