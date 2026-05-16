МВД сообщило, как детей в Беларуси заставляют покупать болгарки, чтобы вскрывать сейфы родителей

В Беларуси дети вскрывают домашние сейфы болгарками. Подробнее начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Стасюлевич рассказал в эфире телеканала ОНТ.
Представитель ГУВД обратил внимание на рост случаев телефонного и сетевого шантажа школьников в Беларуси. Так, участились случаи, когда запуганные подростки воруют сбережения собственных родителей и отдают их мошенникам.
— Злоумышленники связываются со школьником под различными предлогами и начинают угрожать ему или через него его родителям, — пояснил начальник управления.
Испуганные подростки верят, что если они не выполнят кие-либо требования, то их родителей привлекут к ответственности. В итоге детей убеждают взять деньги и вынести их из дома. Были случаи, когда школьники ходили в магазин, покупали болгарку, вскрывали домашние сейфы и выносили деньги.
— Детям нужно обязательно рассказать, что такие способы совершения преступлений есть. И первый человек, к кому они должны обратиться в любой ситуации, это кто-то из родителей, — прокомментировал правоохранитель.
