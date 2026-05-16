Жители Новосибирска смогут увидеть редкий астероид рядом с Землёй

Астероид обнаружили американские астрономы 10 мая. По предварительным оценкам специалистов, его размер достигает от 16 до 30 метров в диаметре.
Во время максимального сближения объект будет иметь яркость около 12−13 звёздной величины. Увидеть его невооружённым глазом не получится, однако наблюдение станет возможным с помощью профессиональных телескопов. Искать астероид советуют в районе созвездия Большой Медведицы.
После прохождения рядом с Землёй лучшие условия для наблюдения за объектом появятся у жителей Южного полушария.