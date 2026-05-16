В Новокузнецке отремонтируют детский сад № 272

Новый облик также получит территория, прилегающая к дошкольному учреждению.

Детский сад № 272 отремонтируют в Новокузнецке к октябрю, сообщили в администрации города. Работы проводят при поддержке нацпроекта «Семья».

Специалисты заменят кровлю, утеплят и отремонтируют фасад здания, установят новые окна, обустроят эвакуационные выходы и крыльца. Кроме того, они модернизируют систему отопления, приведут в порядок лестничные клетки и пищеблок. Новый облик получит и прилегающая к детсаду территория.

На сегодняшний день строители уже выполнили часть подготовительных работ. Они демонтировали старую крышу, восстановили кирпичную кладку, заделали трещины и зацементировали поверхности.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.