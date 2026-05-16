В Джанкое открыли обновленный памятник жертвам депортации

В Крыму вспоминают депортированные народы.

Источник: Соцсети

В Джанкое состоялось открытие памятного знака, посвященного жертвам депортации народов Крыма.

Глава администрации города Джанкоя Игорь Ивин, сообщил о завершении реставрации и открытии этого знака.

— Мы сохраняем историческую память и выражаем уважение людям, чьи судьбы были трагически изменены событиями тех лет, — отметил руководитель.

Депортация крымских татар началась в ночь с 17 на 18 мая 1944. Спустя месяц с полуострова выселили греков, болгар, армян и представителей других народов. Немцы были депортированы еще летом 1941 года, а итальянцы — в феврале-марте 1942 года.

