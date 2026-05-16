Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Балтийске из-за разминирования баржи закрывают проход на пляж у ул. Батарейной

О снятии ограничений в ведомстве пообещали сообщить дополнительно.

В Балтийске временно ограничили доступ к пляжу в районе улицы Батарейной. Ограничения связаны с проведением работ по разминированию затонувшей баржи. Об этом сообщает МЧС Калининградской области.

Проход на пляж будет закрыт до 20 июня 2026 года. Жителей и гостей города просят соблюдать требования безопасности и воздержаться от посещения указанной территории на время проведения работ.

О снятии ограничений в ведомстве пообещали сообщить дополнительно.

Ранее сотрудники Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России прибыли в Калининградскую область для разминирования затонувшего судна.

Судно, расколовшееся надвое и лежащее на глубине 17 метров, до сих пор хранит на борту и вокруг себя десятки тысяч боеприпасов. Работы по разминированию баржи будут проводиться до полной очистки акватории.

В прошлом году работы по разминированию начались в середине мая, а закончились в середине июня. Тогда водолазы центра спасательных работ особого риска «Лидер» подняли с затонувшей баржи около 26 тонн взрывоопасных предметов.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше