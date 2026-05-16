Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пермские археологи обнаружили захоронение, которое может принадлежать Александру Генкелю

В Перми найдено захоронение, которое предположительно принадлежит выдающемуся ученому, профессору классического университета, основателю Ботанического сада ПГНИУ Александру Генкелю. Он был похоронен в 1927 году на территории у Спасо-Преображенского собора. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своих соцсетях.

В Перми найдено захоронение, которое предположительно принадлежит выдающемуся ученому, профессору классического университета, основателю Ботанического сада ПГНИУ Александру Генкелю. Он был похоронен в 1927 году на территории у Спасо-Преображенского собора. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своих соцсетях.

«Могила была обнаружена в ходе поисков мест захоронений нескольких священномучеников времен Гражданской войны. Они ведутся по просьбе Пермской епархии РПЦ», — сообщил глава региона. Он отметил, что сейчас создается комиссия с представителями экспертного сообщества, чтобы определить дальнейший порядок действий. «Важно, чтобы память о священнослужителях и известных людях края была увековечена. Все работы проведем в соответствии с требованиями законодательства и обязательными научными исследованиями», — подчеркнул Дмитрий Махонин.