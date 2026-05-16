В Большеречье Омской области благоустроят парк культуры и отдыха

Парк культуры и отдыха в Большеречье Омской области преобразится при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Для территории разработали проект «Наследие», сообщили в министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона.
Концепция предусматривает благоустройство северного входа. В течение ближайших двух лет там будет реализована идея, основанная на истории освоения казаками водных путей Сибири и создании казачьих форпостов на Иртыше.
Подготовка к обновлению уже началась. На пространстве демонтированы устаревшие покрытия, выкорчеваны аварийные деревья, а еще туда завезли строительные материалы, необходимые для основных работ. Параллельно изготавливаются малые архитектурные формы, которые украсят парк уже в этом году.
