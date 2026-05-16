Роспотребнадзор опроверг информацию о хантавирусе в нижегородском аэропорту

Слухи о заражении опасным вирусом в «Чкалове» оказались вымыслом.

Источник: Комсомольская правда

В нижегородских соцсетях начали распространяться пугающие сообщения о хантавирусе, якобы обнаруженном у пассажира в аэропорту Чкалов. В Роспотребнадзоре эти данные назвали фейком, передает представитель областного здравоохранения Алексей Никонов.

Для предотвращения заноса опасных инфекций в аэропорту Чкалов продолжает действовать автоматизированная информационная система «Периметр». Жителей просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике, которую пытаются посеять подобные вбросы.

Ранее мы писали о том, что риск попадания вируса «Андский» с лайнера MV Hondius в Нижегородскую область ничтожно мал. Пассажиры судна наблюдаются врачами, и ситуацию контролирует ВОЗ. В России безопасность обеспечивает система «Санитарный щит», созданная для оперативного блокирования подобных биологических угроз на границе.

Кроме того, по данным Ассоциации Туроператоров России, в нашей стране не продавались путевки на этот круиз, а значит, вероятность того, что на борту могли оказаться наши соотечественники, также крайне мала. Тем не менее Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле.