Школа поселка Молодежного в Приангарье откроет агротехкласс

Агротехнологический класс откроют в средней образовательной школе поселка Молодежного Иркутской области при поддержке нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.
Инвестором и заказчиком выступило семеноводческое хозяйство «Ангара». По проекту в помещении агротехкласса проведут ремонт, кабинет оснастят мебелью и современным оборудованием, которое позволит школьникам изучать биотехнологию и пищевое производство.
«Ученики 7−11-х классов уже со школьной скамьи будут знакомиться с профессиями в сельском хозяйстве, углубленно изучать физику, математику, биологию и химию с агротехнологическим уклоном. А в перспективе выпускники таких классов могут рассчитывать на возможность целевого поступления в аграрный вуз или колледж», — подчеркнула министр сельского хозяйства Иркутской области Марина Кожарина.
Напомним, что до 2030 года в Приангарье планируется открыть 39 агротехнологических классов.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.