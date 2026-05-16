Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Дону разработали туристический маршрут протяженностью 590 километров

В Ростовской области разработан большой туристический маршрут «По дороге на юг». Об этом губернатор Дона Юрий Слюсарь сообщил в своем канале в МАХ.

В Ростовской области разработан большой туристический маршрут «По дороге на юг». Об этом губернатор Дона Юрий Слюсарь сообщил в своем канале в МАХ.

Информация о маршруте размещена на портале Путешествуем.рф, который создан в рамках реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство». На странице маршрута указано, что он рассчитан на три дня, его протяженность — 590 км и он действует круглый год, начинается в Верхнедонском районе и завершается в Азове. На этом пути путешественники смогут побывать в музее-заповеднике Михаила Шолохова, парках «Лога» и «Малинки», увидеть достопримечательности Новочеркасска, посетить музей под открытым небом — станицу Старочеркасская и др. интересные места региона.

По словам Юрия Слюсаря, согласно исследованию, которое провело АНО «Национальные приоритеты» совместно с Минэкономразвития РФ, большинство россиян рассматривают автопутешествия как семейный формат отдыха. «43% опрошенных путешествуют с детьми, а треть — отправляются в дорогу большой семьей, с родственниками. У нас на Дону есть прекрасные места, где можно провести время познавательно и интересно в выходные», — отметил глава региона.

По его мнению, путешествие можно начать со ст. Вешенской и х. Кружилинского, а затем заехать в станицу Каргинскую. «Все эти места связаны с нашим великим земляком Михаилом Шолоховым», — напомнил губернатор.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше