На Дону разработали туристический маршрут протяженностью 590 километров

Информация о маршруте размещена на портале Путешествуем.рф, который создан в рамках реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство». На странице маршрута указано, что он рассчитан на три дня, его протяженность — 590 км и он действует круглый год, начинается в Верхнедонском районе и завершается в Азове. На этом пути путешественники смогут побывать в музее-заповеднике Михаила Шолохова, парках «Лога» и «Малинки», увидеть достопримечательности Новочеркасска, посетить музей под открытым небом — станицу Старочеркасская и др. интересные места региона.