Вознесение Господне 2026: дата, смысл, традиции и что нельзя делать

Вознесение Господне — один из 12 главных православных праздников, который отмечают на 40-й день после Пасхи. В 2026 году он выпадает на 21 мая. В этот день верующие вспоминают завершение земного служения Христа и его восшествие на небо. О том, как правильно провести этот день, какие есть традиции и что нельзя делать, — в материале URA.RU.