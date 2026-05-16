Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семейная пара, идущая пешком до Владивостока, передала привет нижегородцам

Читатель сайта pravda-nn.ru встретил Павла Шабалина и Тамару Погосян в Алтае и рассказал об этом нашей редакции.

Семейная пара, которая идет пешком из Москвы до Владивостока, передала привет нижегородцам. Читатель сайта pravda-nn.ru встретил Павла Шабалина и Тамару Погосян в Тюмени и рассказал об этом нашей редакции.

Путешественники с теплом вспоминали Нижний Новгород и отметили, что это один из самых гостеприимных городов России. Они также просили передать привет всем читателям и жителям Нижегородской области. Сегодня, 16 мая, Павел и Тамара дошли до Омской области.

Напомним, что москвичи и молодожены Павел Шабалин и Тамара Погосян отправились в путешествие по всей России 19 января 2026 года. Они намерены пешком дойти до Владивостока — это почти 10 тысяч километров дорог, 13 миллионов шагов.

По пути они останавливались во Владимире, Вязниках, Гороховце, а 6 февраля прибыли в Нижегородскую область и встретились с нашими журналистами, чтобы рассказать о своем большом путешествии. Подробности читайте в спецматериале на сайте pravda-nn.ru.