Семейная пара, идущая пешком до Владивостока, передала привет нижегородцам

Семейная пара, которая идет пешком из Москвы до Владивостока, передала привет нижегородцам. Читатель сайта pravda-nn.ru встретил Павла Шабалина и Тамару Погосян в Тюмени и рассказал об этом нашей редакции.
Путешественники с теплом вспоминали Нижний Новгород и отметили, что это один из самых гостеприимных городов России. Они также просили передать привет всем читателям и жителям Нижегородской области. Сегодня, 16 мая, Павел и Тамара дошли до Омской области.
Напомним, что москвичи и молодожены Павел Шабалин и Тамара Погосян отправились в путешествие по всей России 19 января 2026 года. Они намерены пешком дойти до Владивостока — это почти 10 тысяч километров дорог, 13 миллионов шагов.
По пути они останавливались во Владимире, Вязниках, Гороховце, а 6 февраля прибыли в Нижегородскую область и встретились с нашими журналистами, чтобы рассказать о своем большом путешествии.