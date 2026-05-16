Пермские археологи обнаружили могилу профессора Генкеля

В Перми археологи ведут раскопки на месте бывшего архиерейского кладбища, где до прошлого года находился Пермский зоопарк. После освобождения территории там планируется создать место отдыха с Яблоневым садом. Также на территории будет создана часовня в память об известных пермяках, захороненных там. Напомним, начиная с конца XVIII века, на кладбище были захоронены более 500 именитых граждан Перми.