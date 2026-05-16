Отреставрированный Дом Петра Струкова сделают центром изучения истории Петергофа

Проект реставрации планируют завершить в 2027 году.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Александр Беглов обсудил ход реставрации Дома Петра Струкова с местными жителями и экспертами. Здание, возведенное в первой половине XIX века, станет центром изучения истории Петергофа. На начало 2026 года в Доме Струкова проходят выставки и концерты, но требуется ремонт и реставрация инженерных сетей. Проект реставрации планируют завершить в следующем году. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

— После реставрации в здании откроют экспозицию, посвященную истории Петергофа. Первые шаги по современному использованию здания уже сделаны, включая установку системы автономного отопления, — рассказали в пресс-службе.

К слову, Дом Струкова — одна из старейших частных построек Петергофа и объект культурного наследия федерального значения. В 2030 году зданию исполнится 200 лет. Историческое здание в стиле классицизма построили в 1827—1830 годах по проекту архитектора Василия Федосеева.

Губернатор поручил оперативно провести косметический ремонт, чтобы проводить мероприятия в Доме Струкова до начала масштабной реконструкции.

