Отреставрированный Дом Петра Струкова сделают центром изучения истории Петергофа

Губернатор Александр Беглов обсудил ход реставрации Дома Петра Струкова с местными жителями и экспертами. Здание, возведенное в первой половине XIX века, станет центром изучения истории Петергофа. На начало 2026 года в Доме Струкова проходят выставки и концерты, но требуется ремонт и реставрация инженерных сетей. Проект реставрации планируют завершить в следующем году. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.