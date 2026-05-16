В Октябрьском округе Омска высадили около 10 тысяч цветов

Почти 10 тыс. цветов высадили в Октябрьском округе Омска на общественных территориях, в том числе благоустроенных по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в правительстве Омской области.
В частности, среди высаженных растений — 4 тыс. ампельных. Для цветников и кашпо в скверах «Крылатое братство», «Рубиновая мечта» и имени Панфилова использовали однолетники: бархатцы разных видов, герань зональную красную и бегонию вечноцветущую.
Работы по озеленению на этом не завершатся. Всего на территории округа планируют оформить цветники на площади более 6 тыс. кв. м и высадить около 250 тыс. цветов. Кроме того, активные жители и представители комитета территориального общественного самоуправления намерены самостоятельно посадить не менее 100 тыс. растений.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.