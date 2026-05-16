Ветер до штормового обрушится на Волгоград и область

Синоптики предупреждают волгоградцев — на регион вот-вот обрушится ветер до штормового, ливни, грозы и град.
В ближайшие сутки в области ожидаются все эти явления. Порывы ветра усилятся временами до 25 метров в секунду.
Природа утихомирится лишь в понедельник, 18 мая. Но уже во вторник вновь ожидаются и дожди, и грозы, и ветер до 20 м/с. Температура при этом останется вполне летней — от 27º до 32º.
В Волгоградском ЦГМС предупреждают об опасных погодных явлениях на метеорологических станциях Палласовка и Фролово — здесь сохранится переувлажнение почвы.
«До конца суток 16 мая и сутки 17 мая в отдельных юго-восточных районах ожидается высокая опасность пожаров», — уточняют специалисты.
Ранее в облкомприроды сообщили, в какие леса в какое время будет запрещен вход и въезд в Волгоградской области.