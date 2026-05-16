Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ветер до штормового обрушится на Волгоград и область

В ближайшие сутки в области ожидаются ветер до штормового, ливни, грозы и град.

Синоптики предупреждают волгоградцев — на регион вот-вот обрушится ветер до штормового, ливни, грозы и град.

В ближайшие сутки в области ожидаются все эти явления. Порывы ветра усилятся временами до 25 метров в секунду.

Природа утихомирится лишь в понедельник, 18 мая. Но уже во вторник вновь ожидаются и дожди, и грозы, и ветер до 20 м/с. Температура при этом останется вполне летней — от 27º до 32º.

В Волгоградском ЦГМС предупреждают об опасных погодных явлениях на метеорологических станциях Палласовка и Фролово — здесь сохранится переувлажнение почвы.

«До конца суток 16 мая и сутки 17 мая в отдельных юго-восточных районах ожидается высокая опасность пожаров», — уточняют специалисты.

Ранее в облкомприроды сообщили, в какие леса в какое время будет запрещен вход и въезд в Волгоградской области.