В поселке Ордынское Новосибирской области построят школу искусств

Детскую школу искусств построят в поселке городского типа Ордынское Новосибирской области при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
Учреждение станет крупнейшим объектом культуры в регионе: его площадь составит более 5,6 тыс. кв. м. Там разместят 2 зрительных зала на 240 и 70 мест, библиотечно-информационный центр, а также помещения для занятий музыкой, хореографией, живописью, декоративно-прикладным творчеством и театральным искусством.
Строители уже вышли на площадку будущей школы, огородили территорию и приступили к устройству котлована. Завершить работы планируется до конца 2028 года.
«Каждый объект культуры — уникален, и, как показывает практика, каждый становится центром притяжения и организации досуга для местных жителей, способствует развитию творческих способностей местных талантов. Всего в ближайшие три года в Новосибирской области будут построены четыре объекта культуры», — отметил министр строительства региона Дмитрий Богомолов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.