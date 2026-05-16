ННГУ начнет готовить специалистов по спутникостроению и космической связи

Университет выиграл федеральный грант на разработку и реализацию новой программы.

Источник: Комсомольская правда

Нижегородский университет имени Лобачевского выиграл федеральный грант на запуск программы дополнительного профессионального образования «Основы спутникостроения и космической связи». Заявка вуза успешно прошла конкурсный отбор, организованный Минобрнауки России в рамках проекта «Кадры для космоса», рассказали в пресс-службе ННГУ.

Этот проект должен помочь выстроить в стране единую систему подготовки высококвалифицированных специалистов для ракетно-космической отрасли. Речь идет о кадрах, которые в перспективе закроют потребности индустрии на всех уровнях — от фундаментальных исследований до разработки и запуска передовых космических систем. Инициатива реализуется в соответствии с Концепцией технологического развития России до 2030 года.

Конкурсная комиссия обратила особое внимание на достижения и потенциал Передовой инженерной школы ННГУ «Космическая связь, радиолокация и навигация». Выпускники новой программы смогут найти работу на ведущих предприятиях отрасли, включая аэрокосмические компании «Бюро 1440» и «Геоскан», которые выступают партнерами университета.