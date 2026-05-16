Эксперт сказала, куда белорусы не хотят ехать в отпуск

Белорусы больше не хотят ехать в отпуск по некоторым направлениям, рассказали в эфире телеканала ОНТ.
По словам ведущего менеджера по туризму Елены Стефанович, белорусские туристы все реже предпочитают отдых в формате all inclusive. То есть белорусам все больше хочется какой-то экзотики.
При этом и прямые рейсы из Минска подхлестнули всплеск к бесстыковочным авиаперелетам и колесным турне.
— Есть категория туристов, которые принципиально не летают самолетами, предпочитая автобусные туры и разносторонний отдых, — сказала эксперт.
Еще эксперт заявил, что замки в Мире и Несвиже перенасыщены туристами.
Также мы писали, что власти взяли «белорусские Мальдивы» под охрану — что ждет туристов.