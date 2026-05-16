В Центральном районе Волгограда с сентября запретят езду на электросамокатах

Расширенный перечень из 37 парков и скверов, где запрещено использовать электросамокаты, был подготовлен властями 27 февраля 2026 года и должен был вступить в силу с 1 апреля 2026 года. Помимо исключаемых территорий Центрального района в нём сейчас уже находятся: ул. Дзержинского, Парк Памяти и Парк Гагарина в Тракторозаводском районе; парк по пр. Металлургов в Краснооктябрьском районе; бульвар вдоль пр. Жукова, «Парк 8‑й Воздушной Армии», «Парк Героев Лётчиков» в Дзержинском районе; сквер им. Саши Филиппова, парк «Сказка», сквер на пл. Чекистов, сквер у парохода «Гаситель», сквер Александры Пахмутовой, Касимовский сквер, скверы на ул. Новокузнецкой и ул. Новоузенской в Ворошиловском районе; Радомский сквер в Кировском районе; ул. Остравской и ул. 50 лет Октября в Красноармейском районе.