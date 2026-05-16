Что произошло на трассе М-1, где пошел пар из скульптуры зубра

Власти объяснили, что произошло на трассе М-1, где пошел пар из скульптуры зубра.

Источник: Комсомольская правда

На трассе М-1 можно было увидеть, как пошел пар из огромной скульптуры зубра. Что произошло, рассказал телеграм-канал «#1регион» Брестского облисполкома.

Так, 16 мая сообщили о том, что зубр на М1 снова «дышал» паром. Контрольные испытания новой функции проводились специалистами глубокой ночью.

На видео показали, как из скульптуры на трассе Минск-Брест вырывались клубы пара.

— Совсем скоро зубр будет «дышать» паром постоянно, приветствуя и провожая путешественников, — уточнил телеграм-канал «#1регион».

Напомним, в 2023 году огромный зубр на трассе Минск-Брест начал подмигивать водителям. А в 2025 году начали «учить» зубра на трассе М-1 выпускать пар из ноздрей.

