Националисты вышли на крупнейшую акцию в Лондоне: полиция задержала 11 человек

Протестующие критикуют миграционную политику британского правительства.

Источник: Клопс.ru

Скотленд‑Ярд сообщил о 11 задержанных на фоне масштабной акции националистов в Лондоне. По данным полиции, аресты произошли к 13:00 (15:00 мск) и были связаны с различными правонарушениями. Об этом пишет РИА Новости.

Сотни тысяч демонстрантов вышли на улицы в субботу, 16 мая, выступая против политики премьер‑министра Кира Стармера. Участники акции прошли маршем до Даунинг‑стрит, где расположен офис главы правительства, и скандировали лозунги о несогласии с миграционным курсом кабинета и ограничениями свободы слова. Затем протест переместился к зданию парламента.

Организатор марша, правый антиисламский активист Томми Робинсон, накануне призвал британцев игнорировать «запугивание властей». На Даунинг‑стрит заявили, что полиция проведёт крупнейшую за последние годы операцию по обеспечению порядка с участием тысяч силовиков, вертолётов, дронов и бронетехники.

Стармер предупредил, что любые попытки разжечь ненависть будут «встречены всей силой закона». В то же время в другой части Лондона прошёл небольшой контрпротест левых и исламских активистов, выступающих против ограничения миграции и за приём беженцев.

Напряжённость вокруг правительства Стармера усилилась после майских выборов, на которых лейбористы потерпели серьёзное поражение. Почти сто депутатов призвали премьера уйти в отставку, а несколько министров, включая главу Минздрава Уэса Стритинга, подали в отставку в знак протеста.

Посольство КНР ранее раскритиковало антироссийские санкции Лондона, задевающие китайские компании.

Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше