Два поезда прибудут в Ростов с опозданием из-за ситуации на Крымском мосту

Два поезда, следующие через Ростов, придут на станцию с задержкой. Об этом сообщает пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс».
Причина — временная приостановка движения по Крымскому мосту 16 мая. Так, поезд № 028/027 Симферополь — Москва отправится из Симферополя не ранее 19:30. На станцию «Ростов-Главный» он прибудет с опозданием в несколько часов — вместо запланированных 05:01.
Поезд № 180/179 Евпатория — Санкт-Петербург отправится из Евпатории не ранее 22:30. В донской столице он ожидается около полудня вместо 07:00.
Перевозчик рекомендует пассажирам уточнять актуальное время прибытия составов.
