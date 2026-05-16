Народные приметы на 17 мая: сегодня нельзя обижать птиц

По народному календарю сегодня Пелагея Заступница. Святую Пелагию почитали как защитницу молодых девушек и несправедливо осужденных, а также покровительницей птиц. В этот день особенно тщательно заботились о домашней птице. Строго запрещалось поднимать руку на воробьев, синиц, голубей, ворон и других пернатых. В этот день проводили ритуал для защиты посевов. На центральную грядку ставили горшок с трещиной, в него сажали вырванную с корнем крапиву, переворачивали всё вверх дном и оставляли. Считалось, что запах крапивы убережет урожай от вредителей и нечистой силы.
Сегодня нельзя стричь ногти, иначе может ухудшиться здоровье. Следует быть очень осторожными с огнем и ножами, высока вероятность обжечься или пораниться.
Народные приметы на 17 мая:
— калина зацвела — пора садить огурцы и тыкву;
— журавли вьют гнезда высоко — хлеб лучше сеять на возвышенности;
— воробьи стайками перелетают с места на место — к усилению ветра;
— солнце светит бледно — к затяжной непогоде;
— утром не выпала роса — к переменчивой погоде;
— сильный и частый дождь — к хорошему урожаю.
