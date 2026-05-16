В Перми 16 мая официально открыли мотосезон

Пермские мотоциклисты торжественно открыли сезон 16 мая. Несмотря на жару, возле ТРК «Планета» собрались тысячи байкеров.
Для гостей подготовили праздничную программу, а также мотопробег по городу, который стартовал после 16.00. В рамках мероприятия мотоциклисты проехали колонной по Комсомольскому проспекту, улице Ленина, Героев Хасана и т.д. Из-за праздника мотоспорта часть дорог была перекрыта для автомобилистов.
Среди гостей пермского мотофеста были и представители мотосообщества из других регионов — Челябинска, Кирова, Екатеринбурга.
Напомним, в начале апреля байкер устроил ДТП с иномаркой в Березниках. Водитель двухколёсного транспортного средства не уступил дорогу «Мазде». 59-летний мотоциклист был госпитализирован с травмами.