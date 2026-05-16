В селе Китаевском на Ставрополье отремонтируют Сиушкин мост

Сиушкин мост в селе Китаевском Ставропольского края отремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Работы выполнены более чем на 30%, сообщили в правительстве региона.
Мост через реку Томузловку соединяет улицы Ленина и Лесную. На сегодняшний день мастера уже устроили выравнивающие слои основания, установили железобетонные сваи и монтируют опоры. Для удобства жителей возвели временную переправу.
Отмечается, что сооружение было построено более полувека назад. Специалисты его укрепят, восстановят стык моста с насыпью, опоры и откосы, заменят дорожное полотно и обустроят тротуар.
«Река Томузловка разделяет село пополам, поэтому социальная значимость моста для жителей высока. Он соединяет части села, ведет к общеобразовательным и социальным учреждениям. Работы по капремонту моста ведутся в соответствии с планом-графиком, завершить их планируется до конца года», — сказал министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Евгений Штепа.
Всего в 2026 году на Ставрополье отремонтируют четыре моста, в том числе два — в селе Китаевском.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.